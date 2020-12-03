Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук також зазначив, що не підтримує розмежування перемовин у «мінському» та «нормандському» форматах.

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук висловив сумнів, що зустріч лідерів країн "нормандського формату" (України, Росії, Німеччини та Франції) відбудеться до кінця цього року, але підтримує її проведення.

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Про це Кравчук повідомив ефірі телеканалу "Україна 24", відповідаючи на запитання, чи може відбутися така зустріч до кінця року.

"Сумніви є щодо реальності, хоча я вірю в те, що якщо не буде зустрічі на вищому рівні, хоча вона і можлива, хоча часу мало - то зустріч на рівні політичних радників могла б відбутися, тому що зараз дуже потрібна така зустріч, особливо на найвищому рівні", - сказав Кравчук.

При цьому глава української делегації не підтримує розмежування перемовин у «мінському» та «нормандському» форматах.

За словами Кравчука, якщо розглядати перемовини у рамках ТКГ окремо від "нормандського формату", як це зараз намагається робити Росія, то втрачається "вирішення завдань по суті", що можливо лише на найвищому рівні - на рівні глав держав.

"Що стосується «мінських» перемовин, то вони можуть лише сприяти або організовувати, вивчати й рекомендувати прийняти відповідні кроки для розв'язання тих проблем, які були будуть поставлені в "нормандському форматі" - це найголовніше", - сказав Кравчук.

Зустріч лідерів країн "нормандської четвірки"

За результатами саміту в "нормандському форматі" 9 грудня 2019 року в Парижі лідери України, ФРН, Франції та РФ узгодили комюніке, в якому заявили, що підтримують домовленість у рамках Тристоронньої контактної групи щодо розведення сил на трьох додаткових ділянках на Донбасі до кінця березня 2020 року.

Також вони заохочують ТКГ сприяти звільненню та обміну утримуваними особами, пов’язаними з конфліктом, до кінця року на основі принципу "всіх на всіх", починаючи з "усіх встановлених на всіх встановлених".

Лідери "нормандської четвірки" підтримують досягнення протягом 30 днів домовленості в рамках ТКГ про нові пункти пропуску через лінію розмежування.

Крім того, сторони висловили зацікавленість у досягненні домовленостей у рамках "нормандського формату" і ТКГ щодо всіх правових аспектів закону про особливий порядок місцевого самоврядування (про особливий статус) окремих районів Донецької та Луганської областей з метою забезпечення його функціонування на постійній основі.

9 листопада віце-прем’єр-міністр, міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна майже реалізувала домовленості, яких досягнула під час зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі минулого року.

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Автор: Віталій Саєнко