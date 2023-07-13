За рішенням Верховної Ради, забороняються польоти безпілотних повітряних суден над прикордонною смугою.

Верховна Рада унормувала застосування правоохоронними органами безпілотників та визначила можливість перехоплення ними сигналів дистанційного керування такими повітряними суднами.

За це рішення проголосували 263 народних депутата. Йдеться про Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування правоохоронними органами безпілотних повітряних суден та протидії їх незаконному використанню (реєстр. №8185).

Законом визначається, що під час виконання службових обов’язків у разі виявлення поліцейськими або військовослужбовцями факту порушення порядку та правил використання повітряного простору України, пов’язаного з експлуатацією безпілотного повітряного судна або безпілотної авіаційної системи, він негайно вживає заходів для припинення правопорушення та притягнення правопорушника до відповідальності.

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Контроль за дотриманням порядку використання повітряного простору України здійснюється підрозділами Повітряних сил Збройних сил України та інших військових формувань, органів Національної поліції України, Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України.

Цим законом забороняється здійснення польотів безпілотних повітряних суден над прикордонною смугою, крім випадків, визначених Кабінетом міністрів, пунктами пропуску (пунктами контролю) через державний кордон України, контрольними пунктами в’їзду-виїзду, об’єктами ДПСУ.

Законом також встановлюється, що Службі безпеки України, її органам і співробітникам для виконання покладених на них обов'язків надається право використовувати повітряні судна, у тому числі безпілотні, транспортні засоби, що рухаються по поверхні води або під нею, у тому числі дистанційно керовані, з метою забезпечення державної безпеки. Таке ж право надається і Національній поліції.

Також СБУ може використовувати засоби та/або пристрої, призначені для виявлення, припинення порушень порядку та правил використання повітряного простору України експлуатантами безпілотних повітряних суден, у тому числі перехоплення сигналів дистанційного керування, пошкодження чи знищення таких суден та/або складових частин безпілотних авіаційних систем.

Крім того, встановлюється, що військовослужбовці Національної гвардії України з метою виконання покладених на неї завдань мають право вживати заходів для запобігання, виявлення та припинення порушень порядку та правил використання повітряного простору України експлуатантами безпілотних повітряних суден у районах виконання завдань. Це ж стосується і поліції.

Нацгвардійцям також надається право застосовувати спецзасоби для виявлення, примусового припинення польоту безпілотного повітряного судна шляхом перехоплення сигналів дистанційного керування, пошкодження, знищення такого судна та/або складових частин безпілотної авіаційної системи, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що таке судно використовується для вчинення правопорушення або становить загрозу життю і здоров’ю людей та/або військовослужбовців Національної гвардії України, а також створює небезпеку об’єктам, що охороняються (обороняються).

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Війна в Україні

На півдні України прикордонник приземлив неушкодженим ворожий дрон, начинений вибухівкою. "На борту" квадрокоптера було два гранатометних осколкових постріли (ВОГ-17). Прикордонник приземлив дрон вогнем зі стрілецької зброї.

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