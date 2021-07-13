З 15 квітня 2020 року Шайтанов перебуває під вартою.

Апеляційний суд залишив під вартою колишнього генерал-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова, обвинуваченого у державній зраді та організації теракту.

Про це повідомляється на сайті Київського апеляційного суду.

"13 колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу Голосіївського районного суду міста Києва від 25 червня, якою задоволено клопотання прокурора та продовжено щодо обвинуваченого Ш. (Шайтанова – УНІАН) строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 23 серпня 2021 року. За результатом апеляційного розгляду ухвалу Голосіївського районного суду Києва залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення", - сказано у повідомленні.

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Шайтанов обвинувачується у вчиненні державної зради, організації теракту та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Контррозвідники СБУ затримали його 14 квітня 2020 року.

Згідно з матеріалами справи, Шайтанов, який є одним з колишніх керівників Центру спецоперацій "А" СБУ, перебував на агентурному зв’язку під псевдонім "Бобиль" у полковника ФСБ Єгорова.

За завданням російських спецслужб, він планував теракти на території України. За це представник ФСБ гарантував винагороду в розмірі 200 тис. доларів і паспорт громадянина РФ. Виконавцем Шайтанов спеціально підібрав особу серед колишніх бійців спецпідрозділів.

Окрім того, Шайтанов збирав і передавав ФСБ РФ інформацію про таємні операції в районі АТО/ООС і задіяних в них співробітників; міжнародну співпрацю вітчизняних спецслужб у сфері нацбезпеки і оборони; співробітників СБУ та розвідників; а також вербував старших офіцерів спеціальних і розвідувальних органів для роботи на ФСБ.

Зокрема, Шайтанова підозрюють у тому, що за завданням російських спецслужб він планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва.

З 15 квітня 2020 року Шайтанов перебуває під вартою.

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Автор: Дмитро Хилюк