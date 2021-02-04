Правоохоронці повідомили колишньому кримському парламентарю про підозру.

Правоохоронні органи Автономної Республіки Крим повідомили про підозру екс-депутату Верховної Ради АРК у сприянні окупації Кримського півострова.

За інформацією джерела УНІАН у правоохоронних органах, йдеться про колишнього депутата Олександра Мельника.

У прес-службі прокуратури АР Крим та міста Севастополя повідомили, що 25 січня Херсонський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокуратури АРК щодо надання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування щодо підозрюваного.

"Розслідуванням встановлено, що у 2014 році підозрюваний спільно з іншими депутатами ВР АРК проголосував за прийняття низки постанов з метою легітимізації дій РФ щодо окупації території АР Крим і міста Севастополя, а також їх незаконного входження до складу РФ на правах суб’єкта федерації", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваному інкримінується вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), якою в редакції на момент вчинення злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Читайте такожРішення ЄСПЛ щодо порушення Росією прав людини в Криму: у МЗС назвали подальші кроки УкраїниТакож у прокуратурі нагадали, що 6 березня 2014 року депутати Верховної Ради АРК VI скликання проголосували за незаконну постанову про проведення так званого всекримського референдуму, а 11 березня парламентарі ухвалили незаконну постанову щодо "декларації про незалежність Автономної Республіки Крим та міста Севастополя".

"Продовжуючи дії, спрямовані на підтримання окупації півострову та всупереч постанові Верховної Ради України, якою повноваження депутатів парламенту автономії було припинено, 17 березня депутати проголосували за прийняття постанови "Про незалежність Криму" та "Про правонаступництво Республіки Крим", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі наголошують, що зазначеними рішеннями депутати Верховної Ради АРК намагалися створити враження легітимності окупації півострову Росією та нібито вільного волевиявлення громадян України, які мешкали на території АРК.

За даними прокуратури АРК, з 99 депутатів, які входили до складу Верховної Ради АР Крим на момент окупації півострова, 87 особам повідомлено про підозру, до суду направлено 68 обвинувальних актів.

Довідка УНІАН. Росія окупувала український Крим, увівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

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Автор: Антоніна Доломанжи