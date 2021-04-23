Уповноважений із захисту державної мови розповів про випадки порушення "мовного" закону під час сесії Харківської міської ради 21 квітня.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляє про намір звертатися до політичних сил з вимогою позбавити депутатських мандатів тих представників, які порушують мовне законодавство в Харкові.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Він заявляє, що 21 квітня відбулося чергове пленарне засідання сесії Харківської міської ради, на якій було зафіксоване порушення мовного закону секретарем Харківської міськради, низкою депутатів та посадових осіб виконкому.

«Це вже не перший сигнал про те, що місцеві депутати систематично порушують мовне законодавство. Відповідно до статті 56 закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної” мною як уповноваженим із захисту державної мови вже здійснюються заходи державного контролю щодо низки депутатів та посадових осіб Харківської міської ради. Чергова скарга, яка надійшла на нашу адресу, також не залишиться без уваги. Будуть вжиті усі можливі заходи реагування, передбачені законом», - запевнив Кремінь.

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За його словами, використовуючи недержавну мову під час виконання службових обов’язків, у тому числі під час засідань, заходів, зустрічей та робочого спілкування, депутати порушують не лише статтю 12 «мовного» закону, а й депутатську присягу.

«У зв'язку з цим ми будемо звертатися до відповідних політичних сил з вимогою позбавити депутатських мандатів тих представників, які систематично порушують норми закону та присягу», - наголосив Кремінь

Закон про функціонування української мови як державної

25 квітня 2019 року в Україні набув чинності закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», статті якого впроваджуються поетапно.

Зокрема, 16 січня 2021 року набула чинності низка норм закону про обслуговування споживачів українською мовою.

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Автор: Надя Пришляк