Будь-яка угода повинна гарантувати, що Росія дотримуватиметься цих коридорів, не буде атакувати порти, проникаючи в гавань чи обстрілюючи ракетами.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш сподівається на підписання угоди щодо експорту українського зерна наступного тижня. Проте Україна і Росія налаштовані скептично.

Про це повідомляє CBS News.

Гутерріш сказав, що в Стамбулі "ми побачили критичний крок вперед до забезпечення безпечного та надійного експорту українських харчових продуктів через Чорне море".

Проте чиновники в Україні і Росії налаштовані не так оптимістично.

Росія стверджує, що затримка експорту зерна в українських портах пов’язана з тим, що Україна замінувала порти. Країна-агресор заявила, що не нападатиме на судна в коридорах, які будуть встановлені для експорту зерна. Умова Росії полягає в тому, щоб вона перевіряла судна для запобіганню будь-яким спробам контрабанди зброї в Україну. При цьому президент РФ Володимир Путін ще не підписав угоду.

Туреччина заявила, що угода передбачає спільний контроль для перевірки вантажів і забезпечення безпеки чорноморських коридорів шляхом формування координаційного центру.

Українські чиновники кажуть, що Росія блокує чорноморські порти, що й перешкоджає експорту.

Перед переговорами президент України Володимир Зеленський заявив, що Туреччина відіграла конструктивну роль, але Росія краде українське зерно та продає його.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що угода потребує "гарантій безпеки судновласникам, вантажовласникам і збереження України як незалежної держави". Будь-яка угода, за його словами, повинна гарантувати, що Росія дотримуватиметься цих коридорів, не буде атакувати порти, проникаючи в гавань чи обстрілюючи ракетами.

Посол України в ООН Сергій Кислиця привітав зусилля Гуттеріша, але заявив, що Україна має "нульовий ступінь довіри" до Росії, додавши, що "безвідповідально наполягати на тому, що угода забезпечена, доки російські сигнали не будуть підтверджені на практиці".

"Наступна зустріч запланована наступного тижня. Будемо сподіватися, що Путін спрямує своїх посланників у потрібному напрямку", - сказав Кислиця.

Тим не менш генеральний секретар ООН заявив, що налаштований оптимістично.

"Давайте ніколи не забувати, що ці переговори відбуваються в розпал кривавого конфлікту - люди все ще гинуть. Бої все ще точаться", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський заявив, що з України необхідно вивезти 18 млн тонн зернових старого врожаю. Ще 60 млн тонн очікується із нового врожаю. На внутрішнє споживання буде спрямовано 20 млн тонн, а отже, експортувати потрібно сумарно 58 млн тонн зернових.

11 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в окремих телефонних розмовах з президентами України та РФ Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним обговорив питання експорту українського зерна.

У зв'язку зі звільненням від окупаційних військ острова Зміїний гирло Бистре суднового ходу Дунай - Чорне море стало доступним для проходження суден, що перевозять агропродукцію.

13 липня у другій половині дня Міністерство національної оборони Туреччини в Twitter оголосило, що у Стамбулі завершилися чотиристоронні переговори щодо експорту українського зерна.

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