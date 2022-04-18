Прикордонники можуть робити окремі виключення щодо пропуску людей з регіонів, де ведуться бойові дії, і за внутрішніми паспортами.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що громадяни України більше не зможуть перетинати кордон за внутрішніми українськими документами, окрім окремих випадків.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Рішенням уряду – постановою, яка діє і діяла раніше – чітко визначений перелік документів, за якими можна перетинати державний кордон. Внутрішній паспорт серед того переліку не зазначений", – сказав він.

Демченко додав, що в перші тижні війни сервісні центри не працювали, тому було прийнято рішення пропускати громадян або за внутрішніми документами, або за документами, за якими можна було ідентифікувати особу.

"Але на даний момент людям варто дотримуватись того порядку перетину кордону, де визначено, що кордон можна перетнути за закордонним паспортом", – наголосив Демченко.

При цьому він зауважив, що дітям дозволено перетинати кордон або за паспортним документом, або за свідоцтвом про народження.

Демченко додав, що прикордонники можуть приймати окремі рішення про пропуск людей з регіонів, де ведуться бойові дії, і за внутрішніми паспортами.

"Зважаючи звідки слідує людина, якщо це з регіонів, де ведуться бойові дії, то прикордонники можуть приймати окремі рішення по таких людях щодо пропуску за внутрішніми паспортами (наприклад, коли людина з Маріуполя і в неї документи згоріли – УНІАН). Але я б радив громадянам, які слідують з інших регіонів, не спекулювати окремими рішеннями прикордонників - оскільки вони можуть отримати відмову в перетині кордону, а все ж таки мати належні паспортні документи для перетину кордону", – сказав речник Держприкордонслужби.

Демченко підкреслив, що внутрішні паспорти громадян України, які хочуть легалізуватись в європейських країнах, приймати не будуть.

"Людям особливо ліпше мати закордонний паспорт в Європі: якщо вони захочуть легалізуватися, то внутрішні паспорти громадян України в європейських країнах, звісно, приймати не будуть", – додав він.

Зазначимо, вчора в "Укрзалізниці" повідомили про випадки висадки пасажирів на кордоні, які не мали з закордонного паспарту, попри те, що на початку війни українцям дозволили перетинати державний кордон за внутрішніми паспортами чи іншими наявними документами.

Як повідомляв УНІАН, термін дії паспортів громадян України для виїзду за кордон з 1 березня продовжено на п’ять років. Таку постанову ухвалив уряд 28 лютого у зв’язку з воєнною агресією РФ та введенням воєнного стану на усій території України.