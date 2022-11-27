Білоруський посіпака Путіна заявив про бажання США знищити Росію.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знайшов причину, через яку Київ та Москва йдуть на переговори. На його думку, у всьому винні США.

Він заявив в ефірі російського пропагандистського телеканалу "Росія-1", що Вашингтон не дозволяє українському керівництву сісти за стіл переговорів з російською стороною. Лукашенко впевнений, що так США хочуть знищити Росію та підібратися до Китаю

"Якщо ви маєте на увазі керівництво України, то абсолютно точно йому не дають. Американці хочуть одним ударом, одним заходом покласти Європу і через Росію підібратися до Китаю. Природно, розтоптавши Росію", - запевнив білоруський політик.

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Роль Білорусі у війні проти України - що відомо

Офіційний Мінськ допомагає Москві знищувати українські міста. Влада Білорусі надала російській армії територію країни для наступу, а також для ракетних ударів.

При цьому Олександр Лукашенко спочатку заперечував участь Білорусі у війні проти України, але в жовтні визнав причетність Мінська, а вже 10 жовтня він оголосив про розгортання спільного російсько-білоруського угруповання

Крім того, Білоруський диктатор спробував переконати офіційний Київ здати країну Путіну, погрожуючи "повним знищенням". При цьому він розсипався погрозами і на адресу Європи нібито через підготовлюваний напад на Білорусь.

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