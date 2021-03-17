За словами генпрокурора, Медведчук фігурує у декількох провадженнях, але вони фактові.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що на сьогодні немає підстав для вручення підозри голові політради «Опозиційної платформи – за життя» Віктору Медведчуку.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це генпрокурор повідомила журналістам.

«Ми розмежовуємо санкції і кримінальне провадження. Там, де є кримінальне провадження, це – юридичне питання. Чи є такі провадження? Є. Але я ці справи не розслідую. До мене приходять органи слідства і кажуть: є матеріали, подивіться, треба підписати підозру. Я дивлюся доказову базу, і, якщо вважаю підозру аргументованою і законною, я це роблю. На сьогодні жоден орган розслідування матеріалів (стосовно Медведчука – УНІАН) не надав. А стосовно санкцій, то ви знаєте, що матеріали надала СБУ, і я вважаю їх обгрунтованими, і тому я підтримала ці санкції на РНБО», - сказала Венедиктова.

Також вона додала, що існує декілька справ, в яких фігурує Медведчук.

«Є декілька таких справ, але вони фактові. Їх достатньо багато, і багато з них відкриваються за рішенням суду. Хтось повідомляє, що він щось там написав, сказав, і це – державна зрада. Ми могли і не відкривати (справи – УНІАН), тому що не бачили складу злочину по державній зраді, але громадськість пішла до суду, і суд нас зобов’язав (відкрити справу – УНІАН)».

Санкції проти Медведчука

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, санкції застосовані до Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Санкції накладалися на все майно і активи, які є в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, СБУ розслідує кримінальне провадження за ст. 258 (5) (фінансування тероризму) Кримінального кодексу. До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовано у зв'язку з цим розслідуванням.

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Автор: Дмитро Хилюк