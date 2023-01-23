Колишній польський дипломат Радослав Сікорський заявив, що країна вагалася з приводу своєї позиції в перші десять днів вторгнення РФ, коли було ще незрозуміло, чи вистоїть Україна. Йому відповів Моравецький.

Колишній глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розповів про коливання польської влади в перші дні вторгнення РФ в Україну: тоді Варшава не виключала сценарій розділу української держави.

Як зазначив екс-дипломат в інтерв'ю Gość Radio ZET, керівництво правлячої партії Польщі "Право і справедливість" сумнівалося у своїй позиції в перші десять днів російського вторгнення, коли було ще неясно, чи зможе Україна впоратися з російською агресією, цитує wprost.

"Я думаю, у них (у правлячої партії Польщі "Право і справедливість" - Ред.) був момент коливань в перші 10 днів війни, коли ми не знали, як все піде, що, можливо, Україна впаде. Якби не героїзм Зеленського і допомога Заходу, все могло бути інакше", - сказав Сікорський.

На його заяву вже відреагував чинний глава польського уряду Матеуш Моравецький. У своєму Twitter чиновник розкритикував Сікорського й закликав його забрати свої "ганебні" заяви назад.

"Колишній міністр закордонних справ повинен зважити свої слова. Я очікую, що ці ганебні заяви будуть відкликані. Я закликаю опозицію відмежуватися від заяви Радослава Сікорського", - написав прем'єр-міністр Польщі.

Також до критики Сікорського приєднався речник польського уряду Петро Мюллер.

"Не міряй людей своєю міркою. Це ваша політика була орієнтована на перезавантаження відносин з РФ. Це ваше уряд зустрічалося з Путіним у Москві", - йдеться у його публікації у Twitter.

Допомога Польщі у протистоянні російській агресії

На цей час Польща є одним з найголовніших партнерів України в протистоянні російській агресії. Країна не раз критикувала дії керівництва РФ і закликала посилити санкції щодо режиму Кремля. Наразі Варшава також підтримує Україну в дискусіях про постачання німецьких танків Leopard 2.

Нещодавно Моравецький заявив, що Польща допускає створення коаліції з країнами, які готові надати Україні танки Leopard 2 без участі Німеччини. Попри заяви ряду країн про готовність поставити Україні Leopard, передачу танків так і не затвердили на засіданні "Рамштайн" 19 січня.

Також кілька днів тому Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак анонсував, що Варшава готова навчити танкову бригаду Збройних сил України в рамках нового пакету підтримки з боку Варшави.

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