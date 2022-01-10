Президент показав, як починає новий робочий тиждень у новому році. Але проілюстрував це, вочевидь, старою світлиною.

У понеділок, 10 січня, президент України Володимир Зеленський поділився світлиною з робочого кабінету.

Світлина з’явилася в Instagram-акаунті президента.

На світлині Зеленський позує у масці за робочим столом. "Понеділок. Ранок. Банкова. Розпочинаємо новий робочий тиждень у новому, 2022 році", - підписав світлину Зеленський.

Читайте такожКабмін презентував свої основні досягнення за 2021 рікЗа лічені хвилини фото вподобали майже 30 тисяч користувачів. Фоловери президента залишили понад 500 коментарів. Одні бажають Зеленському продуктивного року, а інші - критикують.

Та найбільш уважні користувачі мережі зазначили, що фото не сьогоднішнє, а зроблено воно було ще у листопаді 2021 року:

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський коротко й оригінально привітав православних українців з Різдвом.

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