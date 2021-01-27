Посли "Великої сімки" представили в понеділок так звану дорожню карту судової та антикорупційної реформ в Україні, в якій чітко прописані вказівки, як саме і що робити Україні.

На думку політтехнолога, керівника Центру "Третій сектор" Андрія Золотарьова, мова йде про пряме втручання у внутрішні справи нашої країни, передають "Українські новини".

"Якби Україна була дійсно суверенною державою, то наступного дня посли були б викликані в МЗС і оголошені персонами нон грата, оскільки це пряме втручання у внутрішню політику. Як проводити судову реформу, яким чином - це все-таки внутрішня справа України і це повинні вирішувати українці, а не Держдеп і посли "Великої сімки". Тим більше що в даному випадку мова йде про формування якоїсь окремої гілки влади, завданням якої стане забезпечення зовнішнього впливу і контроль за українською бізнес і політичною елітою. Я маю на увазі так звану антикорупційну вертикаль, що включає в себе не тільки державні інституції, але і всі псевдогромадські "грантоїдські" організації. Оскільки громадського там ні на йоту немає, абсолютно підконтрольні зовнішнім донорам організації якраз досить послідовно і чітко займаються впровадженням цього зовнішнього управління", - зазначив експерт.

На думку експерта, подібна поведінка послів дуже яскраво свідчить про реальний рівень незалежності країни.

"Посли прекрасно віддають звіт про ступінь суверенітету України і реальної незалежності. Вікно давно наопашку - можна дійти до рівня подібного роду детальних порад, що і як робити. У будь-якій іншій країні я собі важко уявляю подібне. Щоб, наприклад, Ердогану посли "Великої сімки" радили, як і що йому робити. Якраз Туреччина приклад того, що, навіть ризикуючи ускладненням відносин, країна проводить суверенну внутрішню і зовнішню політику. Чого не скажеш про Україну", - зазначив політолог.

При цьому на думку експерта, підвищений інтерес заходу до українських судів зовсім не випадковий.

"Судова гілка влади є ключовою для бізнесу і політики... посли прекрасно віддають собі звіт в тому, що вони роблять. Їм потрібна підконтрольна судова влада, на яку вони зможуть впливати", - вважає Золотарьов.

У тому, що документ з'явився саме в день народження Володимира Зеленського, експерт закликає не шукати якогось глибокого сенсу. Тим не менш, він вважає цей факт досить показовим.

"Думаю, що тут не варто шукати глибокий сенс. Хоча, звичайно, показово, що в той день, коли зазвичай говорять компліменти і вітають, приходить такий директивний документ. Це все дуже яскраво ілюструє відносини між Україною і колективним Заходом, відображаючи їх суть – Україна підмандатна територія", - заявив він.

Нагадаємо, що в понеділок, у день народження Володимира Зеленського, посли країн "Великої сімки" представили дорожню карту судової та антикорупційної реформи в Україні. Пропозиції стосуються також змін у роботі Конституційного суду.

У цій дорожній карті Україні, зокрема, рекомендують тимчасово збільшити кворум для прийняття рішень КСУ, відкласти процедуру добору суддів Конституційного Суду до введення нових правил, забезпечити суттєву роль міжнародних експертів при перевірці кандидатів. Також пропонується знову реформувати Верховний суд, ВРП і спеціалізовані суди.

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Автор: УНІАН