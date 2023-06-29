Він перерахував три пріоритети, які конкретно будуть обговорюватися на саміті.

На саміті НАТО, який пройде у Вільнюсі, країни-члени мають намір ухвалити щодо України рішення за трьома напрямками.

Про це повідомив британський посол в НАТО Девід Кворрі, передає Голос Америки. Він перерахував ці напрямки:

надіслати сигнал підтримки України;

практично підтримати Україну в короткій та довгостроковій перспективі;

посилити політичне співробітництво між НАТО та Україною, вказавши Києву шлях до членства.

"У Вільнюсі ми побачимо три аспекти щодо України. Один із яких стосуватиметься зміцнення відносин між НАТО та Україною... Ми розуміємо прагнення України рухатися вперед у цьому напрямку. Але ми повинні бути реалістами щодо того, чого можна досягти в середині конфлікту. Ми хочемо надіслати сильний позитивний сигнал", - пояснив він.

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Другий напрямок, як зауважив дипломат, стосуватиметься "поглиблення практичної підтримки України з боку НАТО".

"Це матиме важливу складову щодо розбудови українських довгострокових можливостей та оперативної сумісності з НАТО", - уточнив Кворрі.

Третій елемент передбачатиме "посилення політичних відносин між НАТО та Україною". Він висловив сподівання, що у Вільнюсі пройде перше засідання Ради НАТО-Україна. "Цей формат... значно наблизить Україну до Альянсу. Це дає їм інший рівень взаємодії з Альянсом, і це означає, що вони сидітимуть за столом нарівні з іншими союзниками НАТО, допомагаючи формувати порядок денний. Тож, гадаю, це буде великий пакет", - підкреслив британський дипломат.

Кворрі нагадав, що НАТО рішуче в підтримці України "стільки, скільки буде потрібно". При цьому він зауважив, що новин про надання Україні сучасних винищувачів від саміту очікувати не варто.

"Нам хотілося б, щоб це рухалося швидше, але треба визнати, що формування авіаційних сил – неймовірно складна операція зі складним логістичним хвостом: навчання пілотів займає місяці, підготовка до постачання та підтримки такого спорядження - серйозна довгострокова робота", - пояснив він ситуацію.

Стосовно питання надання Україні гарантій безпеки, Кворрі сказав, що дискусія на цю тему триває і загальної позиції поки не досягнуто. "Ведуться розмови з українцями між різними столицями... Найближчими днями ми можемо дізнатися більше про точну форму всього цього. Це дуже важливий напрямок роботи", - сказав дипломат.

Україна і НАТО

Україна вже надала заявку на вступ до НАТО. В Альянсі на неї дивляться з оптимізмом, але попередили, що поки триває війна Україна не зможе приєднатися до НАТО. Це бачення поділяє і український президент Володимир Зеленський. Але при цьому він наполягає на оприлюдненні чітких термінів вступу країни у НАТО.

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