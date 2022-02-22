"Право на владу" повертається в ефір після нахабної заяви Путіна про визнання "незалежності" так званих "республік" на непідконтрольній частині Донбасу.

Що буде далі? Чи спробує Росія відвоювати ту частину Донбасу, яку досі не зуміла загарбати? Чи зросла загроза повномасштабного вторгення? Що робити Україні з ОРДЛО та його мешканцями, які перетворились на заручників Росії? Про це ведучі Наталія Мосейчук та Єгор Гордєєв говоритимуть з гостями спеціального телемарафону ток-шоу "Право на владу" та програми "Твій вечір", який триватиме щовечора до кінця тижня.

Гостями ефіру стануть:

Денис Шмигаль , прем'єр-міністр України;

, прем'єр-міністр України; Анка Фельдгузен , Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні;

, Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні; Ірина Верещук , віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;

, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій; Роман Безсмертний , представник України в політичній підгрупі ТКГ в Мінську (201, 2019)$

, представник України в політичній підгрупі ТКГ в Мінську (201, 2019)$ Святослав Вакарчук , музикант;

, музикант; Павло Клімкін , міністр закордонних справ (2014-2019);

, міністр закордонних справ (2014-2019); Сергій Лещенко , народний депутат (2014-2019);

, народний депутат (2014-2019); Геннадій Друзенко , юрист;

, юрист; Олесь Доній , громадський діяч;

, громадський діяч; Тимофій Милованов , радник керівника офісу Президента;

, радник керівника офісу Президента; Юрій Вітренко , голова правління НАК "Нафтогаз України";

, голова правління НАК "Нафтогаз України"; Андрій Мельник , Надзвичайний і Повноважний Посол України у ФРН;

, Надзвичайний і Повноважний Посол України у ФРН; Олег Гороховський , банкір.

Початок ефіру-о 21.45 за київським часом. Дивіться Право на владу онлайн на сайті УНІАН.