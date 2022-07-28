Сьогодні Олександр Клименко призначений керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Сполучені Штати Америки, Велика Британія і Європейський Союз привітали призначення Олександра Клименка керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це йдеться у Twitter-повідомленнях посла США в Україні Бріджит Брінк, посла Британії Мелінди Сіммонс і посла Євросоюзу Матті Маасікаса.

"США вітають призначення Олександра Клименка на посаду очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Його офіс відіграє вирішальну роль в антикорупційній інфраструктурі України та є ключовим елементом захисту України від впливу та агресії Росії", - заявила Брінк.

"Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з генеральним прокурором Андрієм Костіним і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою у підтримці верховенства права, яке є надзвичайно важливим для незалежного, демократичного та процвітаючого майбутнього України", - відзначила посол.

"Я ціную увагу президента Володимира Зеленського до цього важливого кроку та до важливості повноцінно працюючої антикорупційної інфраструктури - під час боротьби проти неспровокованої агресії Росії", - додала посол.

Також призначення Клименка керівником САП привітала посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

"Це важлива посада в структурі керівництва антикорупційними органами України. Ще один крок на шляху антикорупційних реформ", - заявила Сіммонс.

Крім того, глава представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас наголосив, що Україна сьогодні виконує одну з рекомендацій, яка має відношення до отримання Україною статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.

"Завершено довгий процес відбору, який пропонує засвоїти уроки. Я бажаю пану Клименку сили і мужності", - наголосив Маасікас.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 липня, керівником САП призначений Олександр Клименко.