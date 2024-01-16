Українці ніколи не пробачать Путіну, його оточенню та усім спонсорам вбивств українців їхнього тероризму

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що президент Російської Федерації Володимир Путін, його діти та онуки не відпочиватимуть спокійно ні на цьому світі, ні в іншому.

"Перш за все, український народ ніколи не пробачить Путіну, його оточенню, і усім тим, хто спонсорував увесь цей тероризм, хто відібрав життя наших людей, наших дітей, і час, час тих діточок, які вижили, але яким довелося подорослішати через цю війну, і просто позбавили їх дитинства", - повідомив глава держави сказав під час виступу перед учасниками Всесвітнього Економічного Форуму.

За його словами, всі причетні до терору українського народу будуть відповідати за законом.

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"Тому, казати про якісь пробачення, чи час, як-то кажуть: час грає на користь Путіну і що люди в Україні забудуть... Ні. Відпочивати і на цьому світі, і на іншому - він спокійно не буде. Ні його діти, ні його онуки. Так, ми не терористи, і тому, це будуть кримінальні, судові процеси, і обов'язково буде відповідальність", - наголосив Зеленський.

Президент України відзначив, що ця відповідальність має бути, бо "після цього терору прийдуть інші повторення, автократія і агресія".

"Значить так можна, якщо немає ніяких наслідків... Тому ніхто нікому нічого з вбивць не пробачить", - переконаний Зеленський.

Водночас, він сказав, що не це підтримує моральний дух українців - не помста.

"Не можна порівнювати помсту і справедливість. Я зараз говорю про справедливість, не про помсту, а про справедливість, яка має бути у вироках", - сказав Зеленський.

За його словами, після винесення цих вироків російські убивці повинні провести у конкретних місцях "багаторічну відпустку".

Війна в Україні - заяви Зеленського

Президент Владимир Зеленський наголошував, що Україна не пробачить Росії повномасштабну загарбницьку жорстоку війну - це момент неповернення. Глава держави переконаний, що Росія не зможе окупувати усю Україну і російським загарбникам не вдасться реалізувати озвучені цілі.

Зеленський зазначив, що Україна на фронті не наступає широкими кроками, бо не контролює небо. Водночас, за його словами, росіяни можуть рухатися вперед лише завдяки вбивству тисяч життів.

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