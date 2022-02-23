Зокрема, для позачергового засідання парламенту не треба буде збирати 150 підписів.

Народні депутати проголосували за зміну роботи Верховної Ради в умовах дії надзвичайного або воєнного стану.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення постанови "Про організацію роботи Верховної Ради України в умовах дії надзвичайного та/або воєнного стану" (№7105) проголосували 342 народних депутати України.

Постановою, яку внесено головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією, передбачено, що в ті тижні, коли ВР не працює у пленарному режимі, пленарні засідання проводяться за пропозицією Погоджувальної ради депутатських фракцій, груп. У звичайних умовах для скликання позачергового засідання необхідно зібрати підписи 150 нардепів або його має ініціювати президент.

Засідання Погоджувальної ради скликається головою ВР, першим заступником чи заступником голови ВР, який виконує його обов’язки за потреби. Засідання комітетів скликаються головами або за ініціативою більшості членів відповідних комітетів і проводяться невідкладно для забезпечення розгляду питань порядку денного пленарних засідань ВРУ.

Надзвичайний стан в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого Рада національної безпеки та оборони підтримала запровадження надзвичайного стану на території України. Тепер рішення за Верховною Радою.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, в різних регіонах обмеження у зв'язку з надзвичайним станом можуть відрізнятися. Зокрема, можуть посилити охорону громадського порядку та об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства, обмежити рух транспорту, перевіряти документи.

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