Голова МЗС Литви Лінас Лінкявічюс переконаний, що такий варіант, як провал у реформах, в Україні взагалі не повинен розглядатися.

Міністр закордонних справ Литовської Республіки Лінас Лінкявічюс заявляє, що скасування ключових реформ в Україні призведе до серйозних наслідків для майбутньої співпраці з міжнародною спільнотою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на онлайн-форумі Коаліції Реанімаційний пакет реформ "Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса".

Він висловив стурбованість, що Конституційний суд України “погрожує зруйнувати порядок денний реформ”.

За його словами, реформа судової системи, правоохоронних органів і посилення заходів для боротьби з корупцією заслуговують на особливу увагу.

"Ми повинні зрозуміти, що скасування реформ – я повторю земельної реформи, банківської реформи та інших – може мати серйозні наслідки для майбутньої співпраці України з міжнародною спільнотою, не лише з Європейським Союзом", - сказав Лінкявічюс.

Також він заявив, що такий варіант, як провал у реформах, в Україні взагалі не повинен розглядатися.

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Скандальне рішення КСУ щодо скасування обов'язкового е-декларування: що відомо

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування. Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував право НАЗК перевіряти декларації та виявляти конфлікт інтересів.

Конституційний суд своїм рішенням позбавив Національне агентство з питань запобігання корупції доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спецперевірок декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. Без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений.

28 жовтня НАЗК закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій. Утім, 29 жовтня ввечері Кабінет міністрів зобов’язав НАЗК відновити публічний доступ до Єдиного реєстру електронних декларацій.

Конституційний суд 28 жовтня оприлюднив текст рішення, ухваленого Великого палатою КС у складі 15 суддів.

У НАБУ заявили, що через рішення КС всі справи про недостовірне декларування закриють, а викриті на зловживаннях посадовці уникнуть відповідальності.

Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону, яким пропонує припинити повноваження усього складу Конституційного суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів". Зеленський пропонує припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду.

2 листопада у ВР було зареєстровано законопроект, яким пропонується відновити норми про е-декларування, які були скасовані Конституційним судом. Авторами проекту закону "Про відновлення дії окремих положень закону "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України" (№ 4304) є Разумков і члени різних фракцій парламенту, зокрема "Європейська солідарність", "Голос" та "Слуга народу".

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Автор: Віталій Саєнко