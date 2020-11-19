Речниця прокуратури Києва наголосила, що кримінальне провадження у цій справі було відкрито ще в липні, а судові ухвали на обшуки були отримані місяць тому.

У прокуратурі спростували, що обшуки в музеї Революції Гідності проводилися спеціально під річницю початку Революції Гідності.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

Вона розповіла, що інформація в соцмережах і обурення щодо того, що нібито слідчі дії в музеї були приурочені до 7-ї річниці початку Революції Гідності, не відповідають дійсності.

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За словами Максимець, ще навесні органи контролю, а саме Державна аудиторська служба, проводила перевірку діяльності музею і за результатами цієї перевірки були направлені відповідні звернення до правоохоронних органів. А кримінальне провадження стосовно витрачання коштів музею було відкрито ще влітку. Ухвали на слідчі дії були отримані в суді ще місяць тому.

«Сьогоднішні слідчі дії в музеї абсолютно не стосуються річниці. Це маніпуляції», - сказала вона.

Обшуки в музеї Революції Гідності: що відбулося

Зранку сьогодні, 19 листопада, у Національному музеї Революції гідності заявили про обшуки. Також про обшуки у себе вдома повідомив директор музею Ігор Пошивайло.

У поліції повідомили, що обшуки в музеї Революції гідності проводились в рамках розслідування кримінального провадження щодо зловживання службовим становищем. За даними слідства, наприкінці 2018 року музеєм на рахунок генпідрядника було перераховано авансовий платіж у розмірі більш як 111 млн грн на виконання будівельних робіт, які не виконуються.

"Згідно з актом ревізії, на казначейському рахунку підрядника залишок коштів по об’єкту на березень становив 9 млн 878 тис. 517 грн", - повідомили в поліції.

Правоохоронці заявили, що також виявлено фінансові порушення в музеї, що призвело до збитків на суму майже 4 млн грн.

Водночас у Музеї Майдану заявляють, що жодної копійки з коштів, виділених на будівництво меморіального комплексу Героїв Небесної сотні, не вкрадено, закуплені деякі матеріали, але підрядник не може розпочати роботи через арешт земельної ділянки.

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Автор: Дмитро Хилюк