Комітет виборців України закликав парламент невідкладно внести зміни до закону "Про політичні партії в Україні" в частині звітування політсил.

Політична партія "Слуга народу" заявила, що досі формує звіт щодо витрат на опитування "5 питань від президента України".

Про це йдеться у повідомленні на сайті Комітету виборців України.

Зазначається, що "СН" "досі не відзвітувала" про витрати на це опитування, яке було проведене рік тому під час місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

"18 жовтня 2021 р. у відповіді на запит Комітету виборців в "Слузі народу" повідомили, що "підготовка звіту партії перебуває в процесі формування". Рік тому "Слуга народу" заявляла, що профінансує президентське опитування і відобразить всі витрати у фінансовому звіті, який подається в НАЗК. Відповідний звіт досі не було подано", – мовиться у дописі.

При цьому, Комітет виборців відзначає, що формально неподання фінансового звіту партії не суперечить чинному законодавству через зміни, ухвалені Верховною Радою України. У квітні 2020 року народні депутати ухвалили зміни до Закону "Про політичні партії в Україні", якими надали партіям "легальні механізми для неподання звітів". Зокрема, передбачено, що звіти партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру мають бути подані після закінчення в Україні карантину, встановленого Кабінетом міністрів України.

Читайте такожСтало відомо, скільки українців проігнорували "Зе-опитування" (відео)"Минулого року, на початку пандемії коронавірусу, політичні партії отримали легальну можливість не звітувати про свої витрати. В результаті, впродовж останніх півтора року партії фактично перестали звітували перед НАЗК. Зокрема, досі не було подано фінансові звіти щодо витрат партій на місцеві вибори 2020 року, в тому числі не було подано звіту політичною партією "Слуга народу", – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

У Комітеті зазначають, що останній звіт партії "СН" було подано в ІІІ-му кварталі 2020 року. "Партія не подала жодного звіту у 2021 році", – йдеться у повідомленні.

За оцінкою КВУ, на разі не існує об'єктивних причин для відтермінування подачі фінансової звітності. Так, Комітет виборців України закликає Верховну Раду невідкладно внести зміни до закону "Про політичні партії в Україні" та "повернути норми щодо звітування політичних партій".

Нагадаємо, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори. Одночасно з ними проводилось загальнонаціональне опитування, ініційоване президентом України Володимиром Зеленським.

Кожному українцю пропонували відповісти на п'ять питань: чи підтримує він запровадження довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах; чи підтримує створення на Донбасі вільної економічної зони; чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300 осіб; чи підтримує громадянин легалізацію медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих; чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

Автор: Таня Поляковська