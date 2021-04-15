За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, якщо Росія перейде "червону лінію", то мають бути наслідки.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що для України "червоною лінією", яку не повинна переходити Росія, є державний кордон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній з главами МЗС Естонії, Литви та Латвії прес-конференції в Києві, яка проходила в онлайн-режимі.

""Червона лінія" України - це державний кордон, якщо Росія переходить "червону лінію", якщо вона перетне кордон - то мають бути наслідки", - заявив він.

Кулеба переконаний, що дипломатичні засоби, включно із сьогоднішнім візитом до України міністрів закордонних справ Естонії, Литви та Латвії, допоможуть запобігти ескалації.

Також він висловив сподівання, що спільними міжнародними зусиллями вдасться відновити територіальну цілісність України, включно з Кримом і тимчасово окупованими районами Донеччини та Луганщини.

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“Усі дії зараз направлені на те, щоб демотивувати Росію від подальшого загострення ситуації. Ці дії відбуваються на всіх рівнях - на двосторонніх, багатосторонніх, регіональних”, - наголосив міністр.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

8 квітня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської і Донецької областей, так і вздовж всього українсько-російського кордону.

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Автор: Костянтин Гончаров