РФ іде на хитрість, щоб зняти частину санкцій, - Зеленський

Президент України закликає Сполучені Штати і європейців не йти на вимоги росіян.

РФ може погодитися на довгострокове припинення вогню в обмін на послаблення чи скасування санкцій. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив в інтерв’ю Bloomberg.

Так, президент України наполегливо закликав США та Європу зберігати чинність санкцій проти Росії і не піддаватися на намагання Москви пом'якшити їх.

"Я думаю, що Росія може порушити питання про припинення вогню в обмін на зняття санкцій з окремих підприємств", - наголосив Зеленський.

При цьому, як відзначив глава держави, йому відомо, що росіяни порушують питання скасування заборони на використання системи SWIFT, аби їхні банки могли працювати.

"Усе це є великим ризиком для України", - підкреслив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня в ЄС після багатотижневого блокування з боку Угорщини нарешті затвердили рішення про запровадження 20-го пакету санкцій проти РФ.

Як наголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, чим більше Росія подвоює свою агресивну війну, тим більше Європа подвоює підтримку України. Вона зазначила, що це є чітким сигналом підтримки українського народу.

Натомість, адміністрація президента США Дональда Трампа наприкінці березня оголосила про зняття частини санкцій з Російської Федерації. Обмежувальні заходи було зняті з двох контейнеровозів та одного судна загального призначення, які ходять під російським прапором.

