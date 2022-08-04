Нібито є настанова не впускати його в країну як іноземця.

Журналісту і телеведучому Савіку Шустеру заборонили в'їзд в Україну на три роки.

Про це повідомляє "Страна", посилаючись на джерела в правоохоронних органах,

"Тобто по ньому встановлено "маячок" повідомлення, за яким співробітник прикордонної служби матиме зупинити Шустера на кордоні і не впустити його в Україну, на підставі режиму воєнного стану і наявності у Шустера громадянства іншої країни. Простіше кажучи, по ньому дали настанова не впускати в країну як іноземця - без пояснення причин", - сказало джерело.

Своєю чергою спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко у відповідь на питання про те, чи правдива ця інформація, заявив, що ДПСУ не розголошує інформацію про третіх осіб.

Як стало відомо УНІАН з власних джерел у правоохоронних органах, уповноваженими компетентними органами України рішення про заборону в'Їзду Савіку Шустеру не виносилося.

Зазначимо, протягом останніх місяців Шустер бере участь у записах програм та інтерв'ю дистанційно, через відеозв'язок. На сторінках його шоу, що виходило на закритому телеканалі "Україна", публікації припинилися в кінці березня.

Ймовірно, 69-річний телеведучий, який має громадянство Канади та Італії, перебуває за кордоном.

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