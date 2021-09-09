Завжди потрібно карати обидві сторони конфлікту, вважає очільник фракції "Слуга народу".

Голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що і заступник голови фракції Микола Тищенко, і позафракційний народний депутат Гео Лерос, між якими у четвер, 9 вересня, стався конфлікт у сесійній залі Верховної Ради, мають бути покарані.

Покарання мають понести обидва народні обранці, згідно з Регламентом парламенту їм загрожує до п'яти днів відсторонення від участі в пленарних засіданнях, розповів Арахамія в коментарі журналістам, повідомив кореспондент УНІАН.

"Завжди в конфлікті є дві сторони. І завжди треба карати обидві сторони... Ми вже звернулися сьогодні до Разумкова (спікер парламенту Дмитро Разумков – Ред.), щоб він розписав на Регламентний комітет", – сказав нардеп.

За його словами, якщо Регламентний комітет пройде нормально, то вони мають, згідно з Регламентом, (призначити винним – Ред.) до п'яти днів відсторонення від участі в пленарних засіданнях.

"...Якщо так все пройде, потім рішення приймає Верховна Рада, тобто, це буде винесено в зал", – пояснив Арахамія.

Співрозмовник спрогнозував, що це питання ВР зможе розглянути наступного пленарного тижня.

Комітет Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту проаналізує вчинок Тищенка та заяви позафракційного депутата Гео Лероса.

Читайте такожТищенко пояснив, чому намагався виштовхати Лероса з-за трибуни"Я не можу сказати, хто винен (Тищенко чи Лерос – Ред.)... Це буде розглядати комітет. Якщо комітет вирішить більшістю голосів, що треба ініціювати таке питання, коли воно буде поставлене на голосування, то тільки тоді, якщо 226 депутатів визнають, що треба застосувати таке дисциплінарне стягнення, то тоді воно може бути застосоване", – сказав журналістам член цього комітету, народний депутат від "СН" Павло Фролов.

За його словами, регламентом Верховної Ради передбачено, що депутата за образливі слова можна відсторонити від участі максимум у п'яти пленарних засіданнях.

Раніше стало відомо, що Микола Тищенко 9 вересня виштовхав з-за парламентської трибуни Гео Лероса. Інцидент стався в момент, коли Лерос критикував діяльність Офісу президента. Лероса підтримали депутати з різних фракцій парламенту. Пізніше він все-таки завершив свій виступ.

Тищенко пояснив, що хотів вивести Лероса з-за трибуни, оскільки його виступ не стосувався теми, яку обговорювали на той момент у сесійній залі, і були спроби образити президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, 7 вересня стартувала шоста сесія Верховної Ради IX скликання.

Рада 9 вересня планувала розглянути низку питань, зокрема, законопроект про лікарські засоби, питання про визначення представників парламенту до складу конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

Автори: Таня Поляковська, Екатерина Присяжнюк