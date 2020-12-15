Колишній міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко переховується від органів слідства та суду.

Печерський районний суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка в рамках справи про перешкоджання проведення мітингів на Майдані незалежності у Києві з 18 по 20 лютого 2014 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Офісу генпрокурора.

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"За участю прокурорів Офісу генерального прокурора Печерським районним судом міста Києва задоволено клопотання слідчого Державного бюро розслідувань про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього міністра внутрішніх справ України, який переховується від органів слідства та суду. Таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності (in absentia)", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, дозвіл надано в кримінальному провадженні за підозрою колишніх президента України Віктора Януковича, міністра внутрішніх справ України Захарченка та його заступника Віктора Ратушняка, голови Служби безпеки України Олександра Якименка та його першого заступника Володимира Тоцького, командувача внутрішніх військ МВС України Станіслава Шуляка та інших високопосадовців у організації в складі злочинного угруповання з 18 по 20 лютого 2014 року незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, а також у перевищенні влади та службових повноважень.

У прокуратурі заявили, що дії підозрюваних призвели до настання тяжких наслідків, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства, умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень, а також терористичного акту.

Злочини режиму Януковича під час протестів на Майдані

20 лютого 2014 року на Майдані Незалежності у Києві стався наймасовіший розстріл протестувальників за часи Майдану.

За даними МОЗ, 18-20 лютого загинули 82 людини (71 учасник Майдану та 11 силовиків), постраждали понад 600 осіб. За даними місії ООН, у ті дні померли 98 осіб (84 протестувальників, 13 силовиків і один випадковий чоловік).

Активісти "Небесної сотні" говорять про 107 загиблих осіб.

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Автор: Віталій Саєнко