Також США зміцнять східний рубіж країн-членів НАТО додатковими можливостями у відповідь, якщо відбудеться ескалація з боку Росії.

Сполучені Штати Америки нададуть Україні додаткову оборонну допомогу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив на брифінгу у Вашингтоні.

Салліван заявив, що президент США Джо Байден під час розмови з президентом РФ Володимиром Путіним був "прямим і відвертим".

"Він сказав прямо президенту Путіну: якщо Росія далі вторгнеться в Україну, Сполучені Штати і наші європейські союзники відреагують сильнимм економічними заходами. Ми надамо додаткове оборонне спорядження українцям окрім того, що ми вже надаємо", - наголосив Салліван.

Читайте такожУ Білому домі повідомили дату телефонної розмови Байдена і ЗеленськогоРазом з тим, за його словами, США зміцнять східний рубіж країн-членів НАТО додатковими можливостями у відповідь, якщо відбудеться ескалація з боку Росії.

Крім того, Байден заявив Путіну, що існує інший варіант розвитку подій, який полягає у деескалації і дипломатії.

Салліван додав, що президенти США і РФ домовились, що представники обох країн продовжать взаємодію щодо питань, які сьогодні були обговорені.

При цьому, раніше Байден і європейські колеги домовились, що співпрацюватимуть над тим, щоб перемовини з Росією були скоординовані з європейськими союзниками і партнерами.

" Оскільки ми слідуємо дипломатичними каналами, ми також готові до усіх непередбачуваних обставин", - наголосив Салліван і додав, що у тому числі йдеться про підготовку конкретних заходів реагування у разі загострення ситуації з боку РФ.

"(Підготовку) конкретних рішучих чітких заходів у відповідь на російську ескалацію, якщо такі вимагатимуться", - сказав Салліван.

Радник з нацбезпеки повідомив, що Байден поглянув в очі Путіну і сказав, що кроки, які не були зроблені Америкою у 2014 році, тепер у США готові здійснити.

Нагадаємо, що 7 грудня відбулися переговори Джо Байдена і Володимира Путіна. Вони тривали дві години.

Можлива ескалація на кордоні

Як повідомляв УНІАН, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.

Автор: Віталій Саєнко