Він буде займатися роботою над низкою складних юридичних питань.

Міністерство юстиції США влітку відправить до посольства країни в Києві постійного юридичного радника для роботи з українськими партнерами з низки складних юридичних питань.

Про це йдеться в заяві генерального прокурора США Мерріка Гарланда. Крім цтого, за його словами, мінюст США призначить досвідченого прокурора в Міжнародний центр з переслідування воєнних злочині в Україні.

"Прокурор базуватиметься в Гаазі в Євроюсті і надасть доступ до значних ресурсів міністерства , які ми залучили у відповідь на цю кризу", - йдеться в заяві генпрокурора США.

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"Українські колеги допомагають у розслідуванні воєнних злочинів, якими займається Група з відповідальності за воєнні злочини, щодо яких США мають кримінальну юрисдикцію. До них належать злочини, внаслідок яких американські громадяни постраждали або були вбиті", - пояснив Гарланд.

Він додав, що Конгрес розширив повноваження мінюсту щодо переслідування ймовірних воєнних злочинців у США. "Це означає, що в майбутньому російські воєнні злочинці, які ступили на нашу землю, опиняться перед судами США", - заявив генпрокурор.

"Ми будемо працювати стільки, скільки потрібно, щоб притягнути до відповідальності за законом тих, хто несе відповідальність за жорстокі злочини російського режиму", - підсумував він.

Допомога США Україні

З початку війни США всебічно допомагають Україні. Вони надають ЗСУ зброю, також підтрмують Києв економічно.

Коли стало відомо про масштаби воєнних злочинів в Україні США приєдналися до їх розслідування. Влада країни не раз заявляла, що винні повинні бути знайдені і притягнуті до відповідальності.

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