Судді продовжують закривати справи проти своїх колег, які уникають відповідальності завдяки рішенню Конституційного суду щодо декларування.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Роман Маселко.
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Він пояснив, що в Приморському районному суді Одеси розглядалася адміністративна справа екс-судді Суворовського райсуду Одеси Івана Шепітка, який свого часу своїм рішенням і на замовлення суддів Окружного адмінсуду Києва заблокував роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів щодо кваліфікаційного оцінювання суддів, у якому не були зацікавлені судді ОАСК.
"Що ж це за рішення Шепітка “по замовленню голови ОАСК”? Мова йде про славнозвісну ухвалу про забезпечення позову, якою Шепітко у 2019 році заборонив 8 членам ВККСУ вчиняти будь-які дії щодо проведення кваліфікаційного оцінювання", - написав адвокат.
Також Маселко повідомив, що Шепітко не мав би розглядати цю справу, оскільки мав конфлікт інтересів, тому що ризикував і сам провалити кваліфоцінювання в ВККСУ. "В чому був реальний конфлікт інтересів (конфлікт між приватним та службовим інтересом)? 16 квітня 2019 року Громадська рада доброчсеності затвердила висновок про невідповідність судді Шепітка критеріям доброчесності та професійної етики. А на 14 червня Шепітко був запрошений на співбесіду до ВККС в межах кваліфоцінювання. 27 травня, за тиждень до співбесіди, він постановляє ухвалу про забезпечення позову, якою забороняє членам ВККС вчиняти будь-які дії щодо проведення кваліфоцінювання", - розповів адвокат.
Маселко зазначив, що суддя Приморського райсуду Одеси Анжеліка Русєва закрила адміністративну справу проти Шепітка, порушену за ухвалення ним рішення в умовах явного конфлікту інтересів, на підставі рішення КСУ, який визнав декларування незаконним. "Повернімося до рішення судді Русєвої, яким Шепітка “відмазали” від адміністративної відповідальності. У ньому процитовано мотивувальну частину рішення КСУ по е-деклараціях, де вказано, що НАЗК як орган виконавчої влади не має права контролю над судовою гілкою влади; застосовано зворотню силу закону у часі щодо повноважень НАЗК складати протоколи про адміністративні правопорушення, тому протокол від 7 серпня 2020 року складено неуповноваженою особою і його визнано недопустимим доказом; провадження слід закрито за відсутністю складу та події правопорушення (не у зв’язку із скасуванням акта, який встановлює адміністративну відповідальність)", - пояснив адвокат.
Також Маселко нагадав, що 9 січня 2020 року Вища рада правосуддя звільнила Шепітка з посади судді за вчинення істотного дисциплінарного проступку. У рішенні вказано, що його дії були несумісним зі статусом судді та підривають суспільну довіру до суду. І наразі він судиться за поновлення на посаді і хоче стягнути суддівську винагороду за час нібито вимушеного прогулу, сума якої становить декілька сотень тисяч гривень.
Криза з КСУ
- 27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.
- Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.
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