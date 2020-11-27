Приморський райсуд Одеси закрив адміністративне провадження щодо колишнього судді Суворовського райсуду Одеси Івана Шепітка, фігуранта справи так званих "плівок Вовка".

Судді продовжують закривати справи проти своїх колег, які уникають відповідальності завдяки рішенню Конституційного суду щодо декларування.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Роман Маселко.

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Він пояснив, що в Приморському районному суді Одеси розглядалася адміністративна справа екс-судді Суворовського райсуду Одеси Івана Шепітка, який свого часу своїм рішенням і на замовлення суддів Окружного адмінсуду Києва заблокував роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів щодо кваліфікаційного оцінювання суддів, у якому не були зацікавлені судді ОАСК.

"Що ж це за рішення Шепітка “по замовленню голови ОАСК”? Мова йде про славнозвісну ухвалу про забезпечення позову, якою Шепітко у 2019 році заборонив 8 членам ВККСУ вчиняти будь-які дії щодо проведення кваліфікаційного оцінювання", - написав адвокат.

Також Маселко повідомив, що Шепітко не мав би розглядати цю справу, оскільки мав конфлікт інтересів, тому що ризикував і сам провалити кваліфоцінювання в ВККСУ. "В чому був реальний конфлікт інтересів (конфлікт між приватним та службовим інтересом)? 16 квітня 2019 року Громадська рада доброчсеності затвердила висновок про невідповідність судді Шепітка критеріям доброчесності та професійної етики. А на 14 червня Шепітко був запрошений на співбесіду до ВККС в межах кваліфоцінювання. 27 травня, за тиждень до співбесіди, він постановляє ухвалу про забезпечення позову, якою забороняє членам ВККС вчиняти будь-які дії щодо проведення кваліфоцінювання", - розповів адвокат.

Маселко зазначив, що суддя Приморського райсуду Одеси Анжеліка Русєва закрила адміністративну справу проти Шепітка, порушену за ухвалення ним рішення в умовах явного конфлікту інтересів, на підставі рішення КСУ, який визнав декларування незаконним. "Повернімося до рішення судді Русєвої, яким Шепітка “відмазали” від адміністративної відповідальності. У ньому процитовано мотивувальну частину рішення КСУ по е-деклараціях, де вказано, що НАЗК як орган виконавчої влади не має права контролю над судовою гілкою влади; застосовано зворотню силу закону у часі щодо повноважень НАЗК складати протоколи про адміністративні правопорушення, тому протокол від 7 серпня 2020 року складено неуповноваженою особою і його визнано недопустимим доказом; провадження слід закрито за відсутністю складу та події правопорушення (не у зв’язку із скасуванням акта, який встановлює адміністративну відповідальність)", - пояснив адвокат.

Також Маселко нагадав, що 9 січня 2020 року Вища рада правосуддя звільнила Шепітка з посади судді за вчинення істотного дисциплінарного проступку. У рішенні вказано, що його дії були несумісним зі статусом судді та підривають суспільну довіру до суду. І наразі він судиться за поновлення на посаді і хоче стягнути суддівську винагороду за час нібито вимушеного прогулу, сума якої становить декілька сотень тисяч гривень.

Криза з КСУ

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

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Автор: Дмитро Хилюк