Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська прибула у Сполучені штати Америки. Там на неї очікують в усіх ключових держустановах Вашингтона. Напередодні Тихановська зустрілася із білоруською громадою США.
Що Тихановська обіцяє людям і чи прийме її особисто президент Джо Байден, розповіли у сюжеті ТСН.
До початку мітингу людей, які зібрались на зустріч зі Світланою Тихановською попереджали, що вона перебуває під охороною. Учасників зустрічі просили не наближатися, не робити селфі і не намагатися передати подарунки. Але з перших секунд приїзду Тихановської все пішло не так.
Спочатку американську охорону відтіснили білоруські діти, які хотіли провести гостю до мікрофонів. Згодом набралися сміливості і батьки, вони передавали сувеніри і казали слова підтримки. Разом білоруси сформували живий ланцюг, тримаючись за руки.
У програмі візиту Тихановської до Вашингтона розмови із конгресменами та сенаторами, а також зустріч високого рівня у Білому домі та Держдепі.
На запитання, чи буде Тихановська зустрічатися з Джо Байденом, вона відповіла, що така зустріч планується, але поки що підтвердити це вона не може.
Скрізь Тихановська буде просити про нові санкції проти режиму Лукашенко і посередництво США у вирішенні кризи влади в Білорусі.
За рік протистоянь із режимом Тихановська не стала політиком і не планує висуватися на наступних президентських виборах. Вона каже, що у країні достатньо більш підготовлених кандидатів. Її ж команда готова організувати президентські вибори у найкоротші терміни, щойно це стане можливим.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що у МЗС озвучили подробиці зустрічі Зеленського й Тихановської у Вільнюсі.
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