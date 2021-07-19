Напередодні лідерка білоруської опозиції зустрілася із білоруською діаспорою.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська прибула у Сполучені штати Америки. Там на неї очікують в усіх ключових держустановах Вашингтона. Напередодні Тихановська зустрілася із білоруською громадою США.

Що Тихановська обіцяє людям і чи прийме її особисто президент Джо Байден, розповіли у сюжеті ТСН.

До початку мітингу людей, які зібрались на зустріч зі Світланою Тихановською попереджали, що вона перебуває під охороною. Учасників зустрічі просили не наближатися, не робити селфі і не намагатися передати подарунки. Але з перших секунд приїзду Тихановської все пішло не так.

Спочатку американську охорону відтіснили білоруські діти, які хотіли провести гостю до мікрофонів. Згодом набралися сміливості і батьки, вони передавали сувеніри і казали слова підтримки. Разом білоруси сформували живий ланцюг, тримаючись за руки.

У програмі візиту Тихановської до Вашингтона розмови із конгресменами та сенаторами, а також зустріч високого рівня у Білому домі та Держдепі.

На запитання, чи буде Тихановська зустрічатися з Джо Байденом, вона відповіла, що така зустріч планується, але поки що підтвердити це вона не може.

Скрізь Тихановська буде просити про нові санкції проти режиму Лукашенко і посередництво США у вирішенні кризи влади в Білорусі.

За рік протистоянь із режимом Тихановська не стала політиком і не планує висуватися на наступних президентських виборах. Вона каже, що у країні достатньо більш підготовлених кандидатів. Її ж команда готова організувати президентські вибори у найкоротші терміни, щойно це стане можливим.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у МЗС озвучили подробиці зустрічі Зеленського й Тихановської у Вільнюсі.

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Автор: Поліна Кузенко