Тільки за участю "ЛДНР": у Кремлі запропонували провести зустріч у "нормандському форматі" на Донбасі

Російська сторона пропонує провести переговори на Донбасі за участю української сторони і терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

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