Сама народна депутатка похвалилася голосуванням за "контроверсійний" закон.

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко вимагає від колеги по фракції Альони Шкрум скласти мандат. Причиною стала позиція підтримка останньої у першому читанні законопроекту про легалізацію медичного канабісу в Україні.

Про це повідомляє "УП" з посиланням на джерело в "Батьківщині". Річ у тім, що Шкрум єдина у фракції проголосувала за цей закон. Заступнику Тимошенко Сергію Власенку поставлене завдання виключити Шкрум з усіх міжнародних делегацій і скасувати всі її міжнародні відрядження, в які вона їздить як представник фракції.

Втім, сама нардепка Шкрум ситуацію не коментує. У Facebook вона опублікувала пост, в якому похвалилася сміливим кроком – голосуванням за "контроверсійний" закон. Вона вважає, що законопроект "далеко не ідеальний", але нардепка вірить, що легалізація медичного канабісу - це правильний шлях.

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"Я розумію позицію своїх колег, які вказують на його недоліки і ризики. Його ефективність буде залежати від непростої роботи з підготовки до другого читання та контролю потім. Та цей зп для мене починає шлях і дискусію. Мабуть, найбільша розкіш, яку можна дозволити собі в політиці - це залишатися людиною зі своїми ідеями, думками, цінностями та переконаннями. Ця розкіш рідко доступна. Занадто багато кордонів та підводних камінців", - написала Шкрум.

Медичний канабіс в Україні

Нагадаємо, що законопроект про легалізацію медичного канабісу був внесений до Ради у червні 2022 року. З того часу низка українських громадських організацій вимагала від нардепів цей документ.

Прибічники ухвалення заявляють, що це допоможе з лікуванням людей з ПТСР, а саме ветеранів та постраждалих під час бойових дій. 28 червня 2023 року президент України Володимир Зеленський закликав депутатів легалізувати медичний канабіс, щоб допомагати українцям долати "біль, стрес і травми війни".

13 липня Верховна Рада у першому читані проголосувала за законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні.

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