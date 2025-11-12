Мова йде про застосування персональних санкцій, повідомила прем'єр-міністерка.

Кабінет Міністрів України вніс на розгляд Ради національної безпеки та оборони (РНБО) пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Про це повідомила прем'єр-міністр України Свириденко у своєму телеграм-каналі.

"На позачерговому засіданні Кабінет Міністрів України на підставах, визначених законом України "Про санкції", вніс на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тимура Міндіча та Олександра Цукермана", - зазначила очільниця уряду.

Відео дня

Корупційний скандал в енергетичній галузі

Як повідомляв УНІАН, НАБУ та САП викрили злочинну організацію, в яку входили високопосадовці, політики та бізнесмени, які створили корупційну схему впливу на АТ "НАЕК "Енергоатом". Згодом стало відомо, що в організації цієї схеми фігурують бізнесмен Тимур Міндіч (псевдонім "Карлсон"), міністр юстиції та екс-міністр енергетики Герман Галущенко (псевдонім "Професор"); виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов ("Тенор"); колишній радник екс-міністра енергетики Галущенка Ігор Миронюк ("Рокет").

У середу, 12 листопада, президент Володимир Зеленський анонсував очищення та перезавантаження управління АТ НАЕК "Енергоатом" та санкції проти двох людей, які фігурують у антикорупційній справі НАБУ. Також він наголосив, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах.

Вас також можуть зацікавити новини: