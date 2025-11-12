Її взяли під варту на 60 діб із альтернативною застави 25 млн гривень.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України обрав запобіжний захід ще одній фігурантці високорівневої злочинної організації, яка діяла у сфері енергетики. Йдеться про Лесю Устименко. Про це стало відомо під час трансляції розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За версією слідства, вона була працівницею бек-офісу "Енергоатому", через який відмивалися кошти. Її взяли під варту на 60 діб із альтернативною застави 25 млн гривень.

"Застосувати до підозрюваної Устименко Лесі Миколаївни запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Визначити підозрюваній Устименко заставу у розмірі 25 мільйонів гривень", - повідомив суддя.

Він додав, що застава може бути внесена як самою Устименко, так і іншою фізичною чи юридичною особою на депозитний рахунок ВАКС.

Яким іншим фігурантам злочинної організації обрали запобіжний захід

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 листопада, ВАКС обрав запобіжний захід фігуранту цієї ж справи Ігорю Миронюку (псевдонім "Рокет"). Він був радником Германа Галущенка, коди той обіймав посаду міністра енергетики.

Зокрема, суд призначив Миронюку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 січня 2026 року. Також визначено заставу у розмірі 126 мільйонів гривень.

Також ВАКС обрав запобіжний захід виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитру Басову (псевдонім "Тенор") у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Йому визначено заставу у розмірі 40 млн гривень.

