Дмитра Басова суд вирішив узяти під варту з можливістю виплати застави у розмірі 40 млн гривень.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України обрав фігуранту високорівневої злочинної організації, що діяла у сфері енергетики, виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитру Басову (псевдонім "Тенор") запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Також визначено заставу у розмірі 40 млн гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу оголошено 12 листопада під час засідання ВАКС.

"Застосувати до підозрюваного Басова Дмитра Миколайовича… запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб. Визначити підозрюваному Басову заставу у розмірі 40 мільйонів гривень", - повідомив суддя ухвалу суду.

Застава може бути внесена як Басовим, так і іншою фізичною чи юридичною особою на депозитний рахунок ВАКС.

Операція "Мідас": що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов розповів, що НАБУ та САП вже багато місяців проводять операцію під назвою "Мідас". У межах розслідування вже було виконано понад 70 обшуків.

Зокрема, учасники злочинної організації, серед яких високопосадовці, політики та бізнесмени, створили масштабну корупційну схему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

У НАБУ оприлюднили частину записів, які стосуються цієї справи. На записах фігурують люди, позначені такими прізвиськами: "Карлсон", "Професор", "Тенор" та "Рокет".

Пізніше стало відомо, що в організації цієї схеми фігурують бізнесмен Тимур Міндіч (псевдонім "Карлсон"), міністр юстиції та ексміністр енергетики Герман Галущенко (псевдонім "Професор"); виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов ("Тенор"); колишній радник ексміністра енергетики Галущенка Ігор Миронюк ("Рокет").

За даними слідства, злочинна організація систематично отримувала неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

