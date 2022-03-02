Гроші також можна відправити на допомогу Збройним силам / фото Pravda Gerashchenko в Telegram
Громадяни тепер можуть витрачати кошти, отримані за програмою "єПідтримка", на будь-які продукти або товари.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Програма вже не має обмежень на конкретний напрямок бізнесу. Ми розуміємо, що зараз кожна гривня може врятувати чиєсь життя або істотно допомогти", - зазначив міністр.
Також він нагадав, що гроші можна відправити на допомогу Збройним силам.
За словами Федорова, за 6 днів українці вже перевели на армію понад 1,5 млрд грн.
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