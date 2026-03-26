Трамп: Україна - це теж не наша війна, але ми допомагаємо

Таким чином президент США відповів канцлеру Німеччини Мерцу.

Президент США Дональд Трамп заявив, що США постійно перекидають зброю, включаючи ту, що призначена для України. Про це пише Clash Report.

Таким чином він підтвердив інформацію ЗМІ про те, що Вашингтон регулярно перенаправляє озброєння між різними регіонами залежно від поточних потреб.

Відповідаючи на питання про можливе перекидання боєприпасів і систем ППО з українського напрямку на Близький Схід, він сказав:

"Ми робимо це постійно. У нас величезна кількість боєприпасів. Вони є в інших країнах, наприклад, у Німеччині та по всій Європі. У нас там, знаєте, все забито. І ми іноді беремо з одного місця і використовуємо для іншого".

При цьому Трамп зазначив, що підтримка України триває.

"Я чув, як глава Німеччини сказав: "Це не наша війна", маючи на увазі Іран. Я відповів: що ж, Україна - теж не наша війна, ми допомагаємо, але це не наша війна. Я вважав, що це була дуже недоречна заява, але він її зробив, цього вже не зітреш, він так вважав. І я сказав: ну, знаєте, Україна - не наша війна, і це так, але я б хотів, щоб усі ці молоді люди перестали гинути. Я маю на увазі, їх вбивають, це як м'ясорубка, те, що там відбувається, - це жахливо", - додав він.

Заяви Трампа про війну в Ірані

Раніше Трамп заявив, що ризик з боку Ірану, який був на порозі отримання ядерної зброї, був важливішим за можливий обвал ринків і стрибок цін на нафту. Він підкреслив, що короткострокові економічні наслідки не мали для нього вирішального значення. Трамп визнав, що очікував набагато серйознішого удару по економіці.

