'Потрібно вирізати рак': Трамп заявив, що чекав 'гірших' наслідків війни в Ірані

Трамп заявив, що війна була неминучою, навіть попри ризик стрибка цін на нафту та падіння ринків.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ризик Ірану, який був на порозі отримання ядерної зброх, був важливішим за можливий обвал ринків і стрибок цін на нафту, повідомляє Sky News.

Під час заходу зі збору коштів у Вашингтоні Трамп жорстко висловився про Іран, який, за його словами, становить ядерну загрозу:

"Нам потрібно було позбутися раку. Нам потрібно було вирізати рак, а раком був Іран з ядерною зброєю".

Він підкреслив, що короткострокові економічні наслідки не мали вирішального значення для нього. Трамп визнав, що очікував значно серйознішого удару по економіці.

Відео дня

"Я думав, що буде набагато гірше. Я думав, що ціни на енергоносії, ціни на нафту зростуть. Я думав, що фондовий ринок дещо впаде", - заявив він.

Втім, за його словами, ці побоювання не справдилися у повному обсязі.

Війна на Близькому Сході - ситуація на енергоринку

Нагадаємо, що на тлі війни в Ірані Іран закрив прохід суден через Ормузьку протоку, але днями запропонував продавати безпечний прохід за $2 млн. Переговори з цього приводу з Тегераном вели Індія, Пакистан, Ірак, Малайзія та Китай.

Вчора стало відомо, що Іран дозволив російським, китайським, індійським, іракським і пакистанським танкерам проходити через Ормузьку протоку.

На тлі цих подій ціни на нафту значно зросли. Станом на ранок 25 березня нафта марки Brent коштувала 96,20 долара за барель.

Це дає можливість збільшити нафтогазові доходи РФ. За підрахунками аналітичного центру KSE Institute при Київській школі економіки, якщо війна затягнеться до вересня, РФ може заробити до 250 мільярдів доларів.

