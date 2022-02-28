Ключове питання перемовин - негайне припинення вогню та відведення військ з території України.

Перемовини російської та української делегацій розпочалися.

Про це УНІАН повідомило джерело в Офісі президента.

За словами співрозмовника, перемовини наразі вже розпочалися. Він додав, що наразі невідомо, скільки вони триватимуть.

Нагадаємо, переговори відбуваються в районі білорусько-українського кордону.

До складу делегації увійшли голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, глава делегації України в ТКГ Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

Російську делегацію на переговорах представлятимуть Посол РФ у Білорусі Борис Гризлов, депутат Леонід Слуцький, заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко, заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін. Очолюватиме делегацію Володимир Мединський.

Зазначається, що ключове питання переговорів – негайне припинення вогню та відведення військ з території України.