11 травня Віктору Медведчуку підписали підозру у вчиненні державної зради.

У Кремлі заявили, що народний депутат України від партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктор Медведчук, якого в Україні підозрюють у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму, не звертався за політичним притулком у Росії.

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Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Наскільки ми знаємо з повідомлень ЗМІ, сам Медведчук перебуває в Україні та ні за яким політичним притулком ні до кого не звертався», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, чи буде Кремль реагувати на кримінальне переслідування Медведчука, наприклад, чи надасть йому політичний притулок.

Прес-секретар підкреслив, що Москва не збирається втручатися в ці процеси - «це внутрішні справа України».

При цьому, додав Пєсков, Кремль спостерігає за ситуацією «найретельнішим чином». «Ми хотіли б переконатися, що за цією справою не стоїть якесь переслідування за політичними мотивами, якась кампанійщина, яка пов'язана виключно з бажанням позбутися політичних конкурентів. Це було б неприпустимо з точки зору сучасної держави, це було б неприпустимо з точки зору духу і букви демократії», - зазначив Пєсков.

На уточнююче запитання УНІАН, чи поділяють в Кремлі думку, що Медведчук є проросійським політиком, і якщо це так, чи буде Росія надавати йому допомогу, Пєсков відповів: «Він не звертався ні за якою допомогою, і навряд чи Росія йому може надати якусь допомогу на тлі того переслідування, яке має місце бути. Це перше. Друге, все-таки ми переконані, що він є проукраїнським політиком, він є українським політиком, тільки, на відміну від багатьох інших політиків в Україні, він дотримується точки зору про необхідність нормалізації та підтримки на належному рівні відносин між Україною та РФ».

Санкції та підозра для Медведчука

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne.

19 лютого РНБО прийняла рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних і 8 фізичних осіб. Зокрема, санкції застосовані до Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно і активи, які є в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

За даними секретаря РНБО Олексія Данілова, СБУ розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму) КК. До Медведчука, Марченка та інших осіб санкції застосовані у зв'язку з цим розслідуванням.

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що підписала повідомлення про підозру Медведчуку і Козаку в державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Їм оголошено підозри за трьома епізодами: щодо незаконної передачі РФ газового родовища, передачі російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю, - щодо прихованого військового підрозділу Збройних сил України та проведення підривної діяльності проти України, зокрема, в контексті розробки антиукраїнського проекту "Промінь".

Пізніше в СБУ уточнили, що встановлюють місцезнаходження Медведчука. Козак, за даними слідства, перебуває в Росії.

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Автор: Роман Цимбалюк