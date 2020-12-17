Свій пост у соцмережі міністр супроводив "оригінальним" фото.

Глава Мін'юсту Денис Малюська з паяльником і праскою в руках привітав держвиконавців з їхнім професійним святом.

Так чиновник, як він написав у Facebook, продемонстрував, за допомогою яких засобів відбувалося примусове стягнення заборгованості в 90-х. Відповідне фото опубліковано на його сторінці в соцмережі.Читайте такожМалюська розповів про незворотні наслідки рішення Конституційного суду

За словами міністра юстиції, зараз робота зі стягнення заборгованості асоціюється з роботою виконавця на комп'ютері.

"І так, я в курсі, що АСВП (автоматизована система виконавчого провадження) підвисає (через місяць буде літати), зарплати невеликі, роботи багато і сторони виконавчого провадження проклинають. Але система постійно змінюється на краще. І це - завдяки вам. З Днем працівника державної виконавчої служби!" - написав Малюська.

Хто такий Денис Малюська

Малюська - юрист і бізнесмен, фахівець з розвитку приватного сектора групи Світового банку.

Був засновником кількох юридичних об'єднань. Малюська - депутат від" Слуги народу", був 21-м номером у списку партії.

З 29 серпня 2019 року — міністр юстиції України.

Член Національної інвестиційної ради з 24 грудня 2019-го.

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Автор: Ольга Робейко