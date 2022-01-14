Фахівцям вдалося встановити, як хакери зламали сайти держустанов.

У Міністерстві цифрової інформації поділилися першими результатами дослідження масштабної кібератаки на українські урядові сайти, що сталася в ніч з 13 на 14 січня.

Зокрема, фахівцям Держспецзв'язку, СБУ та Кіберполу вдалося встановити, як хакери зламали сайти держустанов. Про це повідомляється на сторінці Мінцифри у Facebook.

Відзначається, що фахівці разом з командами міністерств і відомств уже відновили роботу більшості сайтів.

Читайте такожМасова кібератака на Україну: СБУ розслідує причетність спецслужб РФ"Загалом атакували понад 70 держресурсів, 10 з яких зазнали несанкціонованого втручання. Контент сайтів при цьому змінено не було та витоку персональних даних не відбулося", - повідомляють у Мінцифри.

За даними міністерства, за ініціативи СБУ було відключено важливі державні ресурси, зокрема і портал Дія. У Мінцифри зазначили, що це було необхідно для локалізації проблеми та перешкоджанню поширення атаки. Мобільний застосунок Дія працював та наразі працює в штатному режимі.

"Зараз ми можемо з великою ймовірністю стверджувати, що відбулася так звана supply chain attack — атака через ланцюжок поставок. Зловмисники зламали інфраструктуру комерційної компанії, що мала доступ з правами адміністрування до вебресурсів, які постраждали внаслідок атаки", - підсумували у відомстві.

Розслідування продовжать на вихідних, щоб встановити його замовників і відповідальних за кібератаку.

Нагадаємо, у ніч проти 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти та науки, Держслужби з надзвичайних ситуацій та інші.

На головних сторінках цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру. Роботу більшої частини постраждалих державних ресурсів уже відновлено.

Віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані українців у безпеці після атаки хакерів.

У Держспецзв’язку заявили, що це наймасштабніша атака на урядові веб-ресурси за останні чотири роки. За даними Держспецзв’язку, під час кібератаки постраждали близько 70 сайтів центральних і регіональних органів влади.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов впевнений, що за цією кібератакою стоїть Росія.

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