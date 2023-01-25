Посол Грузії запевнив, що його країна не має наміру поновлювати авіарейси в РФ.

Україна сподівається, що Грузія приєднається до кола тих партнерів, які надають Україні допомогу зброєю та військовою технікою, а також приєднається до санкцій проти Росії, сказав заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс у ході зустрічі із послом Грузії в Україні Георгієм Закарашвілі.

В повідомленні прес-служби МЗС України сказано, що Перебийніс висловив сподівання, що Грузія перегляне свою позицію і приєднається до кола тих партнерів, які надають Україні допомогу зброєю та військовою технікою, а також, що Тбілісі приєднається до усіх санкцій, запроваджених ЄС проти держави-агресора.

Перебийніс висловив стурбованість інформацією про можливе відновлення прямого авіаційного сполучення між Грузією та Росією. "У свою чергу грузинський дипломат запевнив, що Грузія не має наміру поновлювати авіарейси в РФ", - повідомляє прес-служба.

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Перебийніс подякував грузинській стороні за надання генераторів Києву, Львову, Харкову, Миколаєву та Гостомелю, за програми з оздоровлення українських дітей в Грузії, продовження яких заплановане у 2023 році, а також за підтримку громадян України, які змушені були залишити Україну у зв’язку з російською агресією.

Заступник міністра закордонних справ України під час зустрічі порушив питання щодо погіршення стану здоров’я громадянина України Міхеіла Саакашвілі, який перебуває в ув’язненні в Грузії, та закликав розглянути можливість переведення його на лікування до України або третіх країн.

Відновлення авіасполучення між Росією та Грузією - що відомо

19 січня у МЗС розкритикували бажання провідних політиків Грузії відновити авіаційне сполучення між Тбілісі та Москвою. Речник міністерства Олег Ніколенко тоді зазначив, що обидві країни обмінюються реверансами на тлі непокараних злочинів Росії проти грузинського народу та окупації частини грузинської території.

Він сказав, що подібна проросійська риторика не відповідає духу дружніх і стратегічних відносин України та Грузії, суперечить грузинському курсу на набуття членства в Європейському Союзі.

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