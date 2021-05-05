В Україні розраховують на посилення політичної і безпекової підтримки США.

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін назвав основні очікування української влади від візиту державного секретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена до Києва, який відбудеться 5-6 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, в ефірі телеканалу "Україна 24" Єнін зауважив, що Київ стане першою європейською столицею, яку держсекретар США відвідає з повноцінним двостороннім візитом.

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За словами заступника глави МЗС, насамперед цей візит розглядається "як сигнал надзвичайно потужної підтримки з боку Сполучених Штатів в протидії російській гібридній агресії".

"Ми розраховуємо на посилення нашої підтримки як політичної, так і в оборонній сфері з боку нашого головного безпекового союзника. Ми розраховуємо на подальшу підтримку Сполученими Штатами курсу реформ, а також модернізацію усіх сфер життєдіяльності, насамперед тих, які, безумовно, пов'язані з національною безпекою і обороною", - заявив Єнін.

Також, додав він, планується обговорити питання активізації взаємодії у сфері торгівлі і інвестицій. "Будемо говорити про збільшення потенціалу взаємної співпраці в рамках міжнародних організацій. Будемо говорити про механізми технічної допомоги, які на сьогоднішній день потребує українська економіка, включно з енергетичним сектором", - повідомив заступник міністра.

Що відомо про приїзд Блінкена

Робочий візит держсекретаря США до України відбудеться 5-6 травня. Блінкен приїде в Київ на запрошення глави МЗС Дмитра Кулеби.

6 травня глави української та американської дипломатії проведуть переговори. Вони обговорять розвиток стратегічного партнерства України та США, поглиблення взаємодії у політичній та безпековій сферах, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій.

Також Блінкен проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, іншими високопосадовцями та представниками громадянського суспільства.

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Автор: Віталій Саєнко