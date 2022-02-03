Дмитро Кулеба зазначив, що Україні вже не раз "обіцяли війну", але цього не відбулося завдяки роботі дипломатів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначає, що шанси знайти дипломатичне вирішення ескалації з боку Росії "дуже непогані".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Нам обіцяли війну в грудні, нам обіцяли війну в середині січня, потім нам обіцяли війну наприкінці січня. І весь цей час, слава Богу, війни немає. І це не відбулося просто так. Це відбулося тому, що дипломати роблять свою роботу: починаючи з президента, який керує зовнішньою політикою, відповідно до Конституції, завершуючи простим дипломатом в посольстві відповідному українському, який пише тези, готує матеріали", - зазначив Кулеба.

Так, додав він, усі зараз "просто роблять свою роботу".

"І поки що, я можу сказати вам, що шанси знайти дипломатичне рішення для ескалації, вони дуже непогані. І тому ми над цим працюватимемо", - зазначив урядовець.

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У середу ввечері, 3 лютого, президент США Джо Байден формально схвалив розміщення додаткових військових сил Сполучених Штатів у країнах східного флангу НАТО на тлі загрози повномасштабного вторгнення Росії до України.

Війська будуть діяти на двосторонній основі з країнами, що їх приймають, бо Альянс не задіяв багатонаціональні сили реагування.

США збільшили рівень бойової готовності 8,5 тисячі військових на території Штатів, щоб мати змогу швидко дислокувати їх у Східну Європу в разі вторгнення РФ в Україну.

За даними НАТО, Росія продовжує переміщення військ у бік України. Зараз навколо країни вже зосереджено понад 100 тисяч військ.

Генсек Альянсу підкреслив, що така військова активність в регіоні найвища з часів холодної війни.

Стягування армії РФ відбувається й на території Білорусі під приводом нібито російсько-білоруських навчань.