Йдеться, зокрема, про дискримінацію за вірою та мовою.

Заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вель Сенк заявив, що поляків в Україні дискримінують.

Про це повідомляє dziennik.pl.

У четвер парламентський комітет зі зв’язків з поляками за кордоном заслухав інформацію міністра закордонних справ про становище поляків в Україні.

"Не буде перебільшенням сказати, що поляки в Україні дискримінуються за свободою віросповідання, доступом до освіти рідною мовою і свободою слова", – заявив заступник глави МЗС Шинковський вель Сенк.

Читайте такожЕкс-президент Польщі пояснив, чому Україна досі не вступила до ЄС і НАТОВін стверджує, що "польська мова у багатьох регіонах України популярніша за англійську", а проте "становище поляків в Україні змінюється у гірший бік через об’єктивні і суб’єктивні фактори".

Одним з об’єктивних факторів він назвав соціально-економічну ситуацію, яка спонукає громадян польського походження емігрувати.

"Польські громади в Україні тануть з небезпечною швидкістю, особливо молодь", – зауважив Шинковський вель Сенк. Багато молоді, додав він, їде у Польщу, де отримує "карту поляка". Вона дає доступ до навчання і спонукає подавати документи на отримання громадянства.

Інша причина – коронавірус. Україна займає друге місце у світі за смертністю від коронавірусу, що зачіпає й польські громади.

Серед суб’єктивних причин дискримінації Шинковський вель Сенк вважає прославляння українцями історичних постатей, які були причетні до геноциду польської спільноти у Другу світову, й призупинення ексгумації польських жертв.

В України, продовжив дипломат, немає регламентованих відносин з Римом, а люди польського походження, як правило, сповідують римо-католицьку віру.

Шинковський вель Сенк зауважив, що ці проблеми порушувалися на високому дипломатичному рівні з МЗС України.

Своєю чергою, уповноважений уряду з питань польської діаспори та поляків за кордоном Ян Дзедзічак підкреслив, що в часи випробувань польська меншина виявила лояльність до України. Наприклад, коли Польща першою визнала незалежність України у 1991 році.

Він пригадав, що першою убитою на Майдані у 2014 році особою була людина польського походження. Кого має на увазі – Дзедзічак не уточнив.

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Автор: Яна Ставська