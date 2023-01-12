У міністерстві спростували ці твердження, а в Єврокомісії були більш стриманими у коментарях.

У Міністерстві закордонних справ України спростували твердження медіа, що країна нібито вимагала не включати Білорусь в останні пакети санкцій Європейського Союзу. Водночас у Європейській комісії заявили, що усі обговорення щодо санкцій ЄС відбуваються конфіденційно.

"Повідомлення деяких ЗМІ про нібито прохання України не включати Білорусь в останні пакети санкцій ЄС не відповідає дійсності", - повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook.

Дипломат нагадав, що за підтримку агресії Російської Федерації проти України на Білорусь нині накладено низку персональних (зокрема, на режим Олександра Лукашенка, військове командування, пропагандистів, 25 державних органів та компаній білоруського ВПК, у тому числі на міноборони та комітет державної безпеки, а також на 8 білоруських компаній) та секторальних санкцій (на центральний банк та 4 інші білоруські банки, запроваджена заборона постачання товарів подвійного призначення, послуг, депозитів, євро, добрив, а також заборона діяльності вантажних операторів).

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"Натомість нам відомо про обговорення між державами-членами Європейського Союзу питання подальшої синхронізації санкцій, накладених на РФ. Водночас, за нашою інформацією, консенсусу всередині Євросоюзу наразі немає", - наголосив Ніколенко.

За словами речника, Україна та партнери нині активно працюють задля максимально змістовного наповнення десятого санкційного пакету ЄС, ухвалення якого вже давно назріло.

Як пише "Європейська правда", речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано на брифінгу у Брюсселі також прокоментував чутки про те, що Білорусь не карають санкціями за проханням України. Він наголосив, що усі обговорення щодо санкцій ЄС відбуваються конфіденційно.

"Якщо є юридичні або фізичні особи з Білорусі, які були внесені до санкційного списку у індивідуальні пакети, то це залежить від держав-членів і способу, у який вони погоджують формування цих пакетів. Обговорення, процес щодо рішення довкола цих пакетів, кого вносити, яким буде продовження санкцій чи пакетів, є конфіденційним. Це відбувається між державами-членами у конфіденційних розмовах, тож ми не обговорюємо публічно деталі, і звичайно, не обговорюємо, чому хтось чи щось не є у відповідному пакеті", – сказав Стано.

Він наголосив, що санкції введуть проти усіх, хто підтримує Росію та її злочинну війну. "Йдеться про Білорусь, але також про Іран та інших людей і організації з інших країн, за необхідності. Але ще раз: всі деталі є конфіденційними", - зазначив Стано.

Чутки навколо санкцій проти Білорусі

Сьогодні, 12 січня, журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк повідомив у Twitter, що одна з причин, чому Білорусь не було включено у дев'ятий санкційний пакет Європейського Союзу разом з Росією, полягає у тому, що Україна нібито вимагала, аби Мінськ не потрапив під санкції.

Водночас 10 січня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в ЄС мають намір запровадити санкції проти Білорусі та Ірану за підтримку війни Росії проти України.

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