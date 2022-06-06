Секретар РНБО зазначив, що подібні заяви спрямовані на зрив поставок озброєння в Україну.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов відповів на погрози президента Російської Федерації Володимира Путіна "бити туди, куди ще не бив". Він вказав, що подібні заяви спрямовані на зрив постачання озброєння в Україну.

Про це Данилов заявив в ефірі "24 каналу".

"У нас йде війна. Я не знаю, до чого призводять ці його "страшилки", - вказав секретар РНБО.

При цьому він зазначив, що в Кремлі хочуть, щоб Україна залишилася без зброї і підписала капітуляцію, хоча це повинна зробити Росія.

"Це моя публічна позиція. А те, що Путін може своїми ракетами наносити пошкодження будь - якому нашому місту, на жаль, це факт", - підсумував Данилов.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент Російської Федерації, яка вже більше 100 днів веде повномасштабну війну проти України, Володимир Путін назвав" метушнею " рішення західних країн про постачання Києву додаткових озброєнь.

Крім того, кремлівський диктатор в інтерв'ю пропагандистській програмі "Москва.Кремль.Путін" пригрозив, що це може "затягнути збройний конфлікт", а також "завдавати ударів по тих об'єктах, по яких ми поки не наносимо".

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