За час існування програми "Велике будівництво", з березня 2020 року, в Україні побудували більше 13 тис. км доріг, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у наступні два роки, у межах програми "Велике будівництво", в країні буде побудовано 15 тисяч кілометрів нових доріг та 810 мостів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час щорічного послання у залі парламенту.

За його словами, за час існування програми в Україні побудували понад 13 тис. км доріг.

"Всі думали, що хороші дороги й Україна – це антоніми. Ми довели, що вони стали синонімами. Ми вже побудували 13 тисяч кілометрів доріг, але багато якісних доріг не буває. Тому ціль на два наступні роки не зменшується – це 15 тисяч кілометрів доріг. І ні кілометром менше", - наголосив Зеленський.

Президент також повідомив, що у межах "Великого будівництва" в Україні вже побудовано та оновлено 560 мостів та мостових переходів, серед яких – легендарний міст у Запоріжжі, який був недобудом 15 років.

Читайте такожУкраїна розпочинає масштабну програму "Велика термомодернізація" - Зеленський"За наступні два роки плануємо з‘єднати береги по всій Україні ще 810 мостами, серед яких Кременчуцький та Ямпільський мости", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство розвитку громад і територій заявило, що план з будівництва соціальної інфраструктури у межах програми "Велике будівництво" на 2020 рік виконано на 100%. У 2020 році держава збудувала 114 шкіл, 100 дитячих садочків і 101 спортивний об'єкт.

Довідка УНІАН. "Велике будівництво" - програма президента Володимира Зеленського, розпочата в березні 2020 року. В її рамках в країні відновлюють дороги, а також об'єкти соціальної інфраструктури.

Нагадаємо, що 1 грудня глава держави виступив зі щорічним посланням до парламенту про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Раніше Зеленський заявив, що має інформацію про підготовку на 1−2 грудня за участю "представників Росії" спроби державного перевороту в Україні. СБУ наразі розслідує цю справу.

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Автор: Герасименко Валентина