Члени Альянсу не надто вірять у дипломатичне вирішення ситуації.

Члени НАТО не вірять, що Росія готова піти на деескалацію на кордоні з Україною.

Такого висновку дійшли в Альянсі за результатами віртуальної зустрічі глав МЗС країн-членів, пише The New York Times.

Чиновники кажуть, що держави-члени НАТО не надто вірять у дипломатичне вирішення ситуації та вважають, що Росія, можливо, просто хоче виграти час, а потім сказати своїм громадянам, що Захід не бажає з ними розмовляти. І таким чином мати привід, щоб піти.

Своєю чергою, генсек Альянсу Єнс Столтенберг вважає реальним ризик виникнення конфлікту на кордоні України і Росії.

Читайте такожБлінкен про введення військ РФ у Казахстан: росіян дуже важко змусити пітиВ НАТО поскаржилися, що Москва ігнорує заклики міжнародної спільноти здійснити кроки для зниження напруження біля українського кордону.

Столтенберг додав, що Альянс має бути готовим, якщо переговори з Росією зазнають краху.

Загострення на кордоні України і РФ

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

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