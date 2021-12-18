Міністр економіки ФРН, віце-канцлер Роберт Хабек допустив замороження запуску російського газопроводу "Північний потік-2" у разі нападу на РФ на Україну.
Про це він розповів в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Міністр зізнався, що будівництво "труби Путіна" було помилкою, та нагадав, що низка країн ЄС протестували.
"Геополітично "Північний потік-2" був помилкою. Усі європейські країни, крім Німеччини та Австрії, завжди були проти", – відповів Хабек.
Читайте такожПутін поки не прийняв рішення про вторгнення в Україну - СалліванХабек уточнив, що не знає дати запуску газопроводу, оскільки все вирішуватиме європейське право.
Доля проекту буде під питанням, продовжив міністр, якщо РФ знову спробує порушити територіальну цілісність України.
"Північний потік-2" - що відомо
Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України. 10 вересня в Росії заявили про завершення будівництва. "Північний потік-2" запустять після сертифікації, за прогнозами, на початку 2022 року.
10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".
23 вересня 2021 року стало відомо про те, що в Конгресі схвалили санкції проти "Північного потоку-2".
4 жовтня газом почали заповнювати першу нитку газопровід.
15 листопада 2021 року Федеральне мережеве агентство Німеччини (BundesNetzAgentur, BNetzA) задовольнило заявку НАК "Нафтогаз України" на участь у процесі сертифікації компанії Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу "Північний потік-2".
Назавтра BNetzA призупинило процедуру сертифікації. Регулятор дійшов висновку, що сертифікація можлива лише після того, як оператор приведе свою організаційно-правову форму у відповідність до законодавства Німеччини.
27 листопада 2021 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що російський газопровід "Північний потік-2" може запрацювати без сертифікації. У цьому випадку доведеться сплатити штраф у розмірі приблизно 1 мільйон євро.
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